NBA》麥考倫、諾基奇合砍72分 拓荒者重創金塊
2017/03/29 13:33
諾基奇。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）今天面對前東家金塊隊，得到生涯新高的33分、並抓下16籃板，後衛麥考倫（C.J. McCollum）更拿下生涯次高的39分，兩人合力幫助球隊以122：113擊退來訪的金塊，並拉開1場勝差，站穩西部第8名。
拓荒者後衛麥考倫面對金塊，全場投24中15攻下39，控衛里拉德（Damian Lillard）拿下19分，阿米努（Al-Farouq Aminu）也有15分進帳，加上諾基奇的33分，4名主力總共攻下106分。
諾基奇季中才從金塊轉戰拓荒者，沒想到離開金塊後，表現脫胎換骨，平均數據由8分、5.8籃板成長到14分、10.1籃板。
金塊後衛尼爾森（Jameer Nelson）得到23分，先發5人加上替補巴頓（Will Barton）得分都達兩位數，不過面對拓荒者的強力進攻，他們沒辦法限制對手的火力，因此種下敗因。
對於諾基奇轉隊後的表現，金塊總教練馬龍（Mike Malone）表示：「沒有什麼不同，他為我們先發打了25場球，我們也充分利用他打擋拆戰術。他有很好的策應能力，也能自己攻到籃下取分。諾基奇來到拓荒者打出好成績，我也為他感到高興。」
麥考倫。（美聯社）
諾基奇。（美聯社）
諾基奇。（美聯社）
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