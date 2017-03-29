日職》誰是兩聯盟冠軍？球評看好廣島、軟銀

球評看好廣島奪中央聯盟冠軍。（路透）

〔記者吳清正／綜合報導〕日職兩聯盟將於3月31日同時開打，日媒「美日體育」邀請9位球評進行本季排名預測，廣島隊被看好可以衛冕中央聯盟冠軍，軟銀隊被認為可以奪回太平洋聯盟冠軍。

被預測為球盟冠軍的球隊可以獲得6分，第2名起依序遞減1分，央聯由廣島隊拿到最多的50分，阪神隊以42分居次，3至6名為巨人、DeNA、養樂多、中日。

洋聯以軟銀隊51分最多，和排名第2的日本火腿隊只有4分的差距，之後為羅德、西武、樂天、歐力士。