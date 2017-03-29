NBA》撞到場邊球迷 羅素給小女孩秀秀（影音）
2017/03/29 14:08
Awwwwwwwwwwwwww. D'Angelo Russell consoled a young kid after running into the bench. #WizLakers pic.twitter.com/WmAz9HjupM— CSN Wizards （@CSNWizards） 2017年3月29日
〔體育中心／綜合報導〕湖人今日在主場迎戰巫師，雖然前三節表現出色，甚至一度領先對手16分，但末節進攻失常，終場以108：119敗給巫師，湖人也持續在西部墊底。
在第二節時還發生一段小插曲，湖人球員羅素（D'Angelo Russell）在比賽中奮力救球，卻不慎撲向觀眾席，撞到坐在第一排的小球迷。羅素在起身後並沒有馬上離開，而是查看小女孩有沒有異樣，只見羅素不停的輕拍小球迷的頭，直到確定她沒事後，羅素才返回場上，暖心舉動大受好評。
此役，羅素攻下28分、9助攻及6籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）拿下22分，祖巴克（Ivica Zubac）10分4籃板。而巫師部分，沃爾（John Wall）攻下全場最高34分，外加14助攻，畢爾（Bradley Beal）挹注16分。
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