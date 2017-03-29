NBA》關鍵失誤、投籃失準心 林書豪自責
2017/03/29 13:51
林書豪。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網今天以101：106不敵76人，無緣本季第二度二連勝，賽後台裔後衛林書豪相當自責，表示若能多投進幾顆球，球隊就有贏球機會。
林書豪這場比賽上場30分鐘，繳出11分、7助攻、6籃板、4抄截的成績，但投籃方面表現不理想，全場14投僅4中，三分球4投皆墨，關鍵時刻林書豪還發生走步違例。
林書豪表示，這場比賽沒有打出他應有的水準，如果能打得更好，多投進幾顆球，比賽情況會有所不同。林書豪也說，今晚隊友給他很多次投籃的機會，但沒能把握，輸球責任在他。
林書豪。（美聯社）
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