經典賽》日媒認證「台灣二隊」最強 鎖定王柏融

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2月底的中職日職對抗賽，中職聯軍首戰就狂敲17支安打，以8：5擊敗日本武士隊，震憾日本媒體和球迷。如今有日本媒體指出，這支「台灣二隊」打線媲美荷蘭隊，同時也關注「大王」王柏融如何挑戰日職。

中職日職對抗賽首戰，王柏融單場3打數3安打3打點，包含一支兩分砲，只差三壘安打就能完成完全打擊，陳俊秀敲兩支二壘安打、有3分打點，林智平單場4安，開路先鋒的陽耀勳也有3支安打演出。

其中，王柏融從樂天王牌則本昂大手中轟出兩分砲，最讓日本隊印象深刻。當時日本投手教練權藤博曾稱讚中職聯軍打線，「很強阿，那個打線，真是服了。」

《Tokyo Sports》引述日本武士隊相關人士指出，回顧經典賽後，認為中職聯軍的打線威猛，可媲美荷蘭隊。該報導還提到，日本許多球團已經鎖定王柏融，也有人提出台灣與日本球界之間是否要有「入札制度」的想法。

王柏融敲全壘打。（資料照，記者林正堃攝）

陽耀勳。（資料照，記者林正堃攝）

陳俊秀。（資料照，記者林正堃攝）

林智平。（資料照，記者林正堃攝）