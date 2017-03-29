NBA》不畏懼211公分長人 林書豪切入超犀利（影音）
2017/03/29 14:48
〔體育中心／綜合報導〕籃網今以101：106不敵76人，台裔後衛林書豪在比賽中有一次犀利的切入上籃，即使被對手摸到球，他還是能將球放進得分，讓全場觀眾驚呼連連。
第二節剩下1分多鐘，林書豪在切入上籃時，面對身高約211公分的76人中鋒史畢特（Tiago Splitter）毫不畏懼，雖然史畢特在防守時有「摸」到球，林書豪仍將球丟出打板得分。
林書豪這場比賽上場30分鐘，繳出11分、7助攻、6籃板、4抄截的成績，但投籃方面表現不理想，全場14投僅4中，三分球4投皆落空。
林書豪（右）。（美聯社）
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