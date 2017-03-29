網球》「辛然配」今晚邁阿密拚4強 瑞士雙雄憂喜各半

詹詠然與辛吉絲。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕號稱第五大滿貫的美國邁阿密網賽，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）延續上週印地安泉大賽的封后氣勢，女雙已連闖2關，台灣時間今晚約11時，她們將在中央球場迎戰先前爆冷淘汰頭號種子的斯洛維尼亞（Andreja Klepac）／西班牙桑琪絲（Maria Jose Martinez Sanchez），第5種子「辛然配」準備預約4強門票，把近來北美地區連勝紀錄推進至8場。

本站女雙32籤，27歲的詹詠然日前開胡挺進次輪，已破除連4年在此一戰出局的心魔，如今 「辛然配」 合拍漸入佳境，更有機會乘勝追擊，趕在紅土賽季前再創佳績。儘管形同黑馬的「斯西聯軍」來勢洶洶，今年卻已接連2場栽在「辛然配」 的拍下，包括2月卡達杜哈8強、3月印地安泉16強，如今 「辛然配」信心滿滿，有機會再挫手下敗將，朝連續第2座大賽冠軍目標邁進。

這項男女共站賽事為期長達2週，名氣響亮的瑞士雙雄憂喜各半，頭號種子瓦林卡（Stan Wawrinka）先盛後衰，6：4、2：6、1：6慘遭近來正夯的德國「金髮小鮮肉」小茲維列夫（Alexander Zverev）大逆轉，爆冷無緣男單8。至於連奪澳網大滿貫、印地安泉冠軍的第4種子費德爾（Roger Federer），臨場寶刀未老，連2盤搶7得逞，7：6（7：5）、7：6（7：4）險勝西班牙勁敵阿古特（Roberto Bautista Agut），8強即將遭遇捷克悍將伯帝奇（Tomas Berdych），「高齡」35歲的費爸坐擁對戰17勝6負的絕對優勢，可望完成交手7連勝安抵前4席。