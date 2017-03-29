MLB》怕球迷不熟？巨人這樣介紹新終結者（影音）
2017/03/29 17:25
〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人休季頻頻補強牛棚，4年6200萬美元簽來梅倫森（Mark Melancon）擔任新任終結者，為讓球迷更熟悉他，還拍了支短片介紹梅倫森。
梅倫森現年31歲，過去曾效力太空人、洋基、海盜等隊，2015年51次救援成功拿下國聯救援王，上一季待在海盜、國民2隊，合季繳出47次救援成功，他和巨人簽下的這份大約還曾打破史上終結者紀錄。
為迎來這位新任終結者，巨人拍攝一支短片介紹他「關門」的工作，梅倫森先後在片中趁人不注意關上抽屜、餅乾灌、車門、旋轉門，創意十足的方式也獲得球迷好評。梅倫森未來會在巨人有什麼樣的表現，新球季拭目以待。
相關新聞
- MLB》熱身賽不失分破功 田中將大5局好投仍吞敗
- MLB》吳昇桓熱身賽2局2K無失分 朴炳鎬又開轟
- MLB》洋基曝開幕先發打序 五棒是47億身價奇兵
- MLB》川普來國民球場開球？ 白宮：行程撞期
- MLB》小熊釋出川崎宗則 梅登透露窩心理由
推薦新聞
-
NBA》勇士擊落火箭後 又一項紀錄追平喬丹2017/03/29 18:12
-
中職》兄弟今推鄭凱文先發 避免刷新2大難堪紀錄2017/03/29 16:23
-
羽球》印度超級賽周天成領銜 台將開紅盤2017/03/29 16:15
-
網球》「辛然配」今晚邁阿密拚4強 瑞士雙雄憂喜各半2017/03/29 14:50
-
NBA》不畏懼211公分長人 林書豪切入超犀利（影音）2017/03/29 14:48