MLB》怕球迷不熟？巨人這樣介紹新終結者（影音）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人休季頻頻補強牛棚，4年6200萬美元簽來梅倫森（Mark Melancon）擔任新任終結者，為讓球迷更熟悉他，還拍了支短片介紹梅倫森。

梅倫森現年31歲，過去曾效力太空人、洋基、海盜等隊，2015年51次救援成功拿下國聯救援王，上一季待在海盜、國民2隊，合季繳出47次救援成功，他和巨人簽下的這份大約還曾打破史上終結者紀錄。

為迎來這位新任終結者，巨人拍攝一支短片介紹他「關門」的工作，梅倫森先後在片中趁人不注意關上抽屜、餅乾灌、車門、旋轉門，創意十足的方式也獲得球迷好評。梅倫森未來會在巨人有什麼樣的表現，新球季拭目以待。