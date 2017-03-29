羽球》印度超級賽周天成領銜 台將開紅盤

台灣選手周天成。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕印度羽球超級系列賽首輪今天於新德里點燃戰火，台將輪番上陣，其中台灣「一哥」周天成首戰以21：18、21：8輕取泰國對手坦農薩克，挺進次輪，16強將面對世界第34的印度帕拉內斯（SAI PRANEETH B.）。

除了周天成首戰告捷，女雙許雅晴／吳玓蓉以21：19、21：16拍下德國組合，李洋／李哲輝也以兩個21：18擊敗英國搭檔。

稍晚仍有台將賽程，王子維預計在台灣時間下午6點上陣，對手是香港黃永棋，女單李佳馨預計晚間7點20分將面對地主好手賽娜。