日職》開季28人名單公布 台灣選手掛零

陽岱鋼因傷勢影響，趕不上開幕戰。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕日職12球團今天公布開季28人名單，台灣選手掛零，陽岱鋼、廖任磊、陳冠宇、郭俊麟、吳念庭、宋家豪、張奕都從二軍出發。

陽岱鋼春訓開始就因為下半身緊繃導致調整進度落後，原本上週將和一軍會合，卻又出現不適，何時能夠歸隊還不確定。

陳冠宇和郭俊麟打完經典賽都還沒有出賽過，因此也先到二軍調整，吳念庭原本被預測有機會爭奪先發游擊手，但是新人游擊手源田壯亮熱身賽表現出色，成為西武隊唯一開幕一軍的新人，吳念庭被擠出名單外。