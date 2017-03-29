中職》兄弟今推鄭凱文先發 避免刷新2大難堪紀錄

鄭凱文肩負止敗的重任。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2017球季開幕至今1勝難求的中信兄弟，今天出戰2連勝的富邦悍將推出本土王牌鄭凱文先發，除將避免球隊吞下3連敗外，洋教頭史奈德也要避免刷新帶隊失分最多的紀錄。

兄弟今天若再輸，將寫下自2014年中信接手以來首次開幕3連敗，此外，自從史奈德接掌兄弟，前2戰已經丟掉21分，若今天再讓富邦拿下6分，史奈德將刷新中職新任外籍教頭的前3場失分紀錄。

富邦今天推出洋投力猛把關，但他去年對兄弟吞下5敗，防禦率高達5.40，而鄭凱文去年則對富邦打線奪下2勝2敗，防禦率是較優異的4.95，終結兄弟開季低潮的機會不小。

力猛（中）今對兄弟先發。（資料照）