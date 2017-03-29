自由車環台賽》第四站南投地獄長陡坡 班哲明突圍搶黃衫

國際自由車環台賽，美國依盧密隊艾德溫再添一冠。（中華民國自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／南投報導〕2017國際自由車環台賽第四站南投縣站戰況戲劇化，前站太早攻擊無功而返的「印第安納瓊斯」艾德溫，守住「不攻擊」的要求，在隊友全力抬轎下以4小時17分10秒，繼第一站後再度稱王。

日本又京車隊發揮爬坡本領，於台21縣總長5.5公里的「地獄長陡坡」發動奇襲，身穿圓點衫的登山王班哲明，雖於終點前遭王艾德溫逆轉，無緣單站冠軍，但總成績登上第一，順利穿上冠軍黃衫和續披圓點衫。

明第五站屏東縣站全程198.8公里，是今年環台賽最長一役，起點在屏東縣政府，途經大鵬灣跨海大橋，終點設在大鵬灣國家風景管理處，對已經歷經四站、近484公里競輪的車手們來說，是體力、耐力、毅力和衝線技巧的終極考驗。

國際自由車環台賽第四站，車手在上坡路段奮力拚搏。（中華民國自由車協會提供）