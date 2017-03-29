SBL》裕隆絕不放棄！ 陳世念盼球迷進場打氣加油

陳世念（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕在國內籃壇奮戰多年的裕隆資深後衛陳世念認為，籃協跟行銷單位設法如何讓環境變得更好，提升各球團的信心，眼前國內籃壇並不適合職業化，他也希望球迷明日能進場給予支持。

新任體育署長林德福上任前，即拋出SBL「職業化」議題，但礙於眼前籃壇大環境不佳，恐不是成立職籃的合適時機，許多人也深怕重蹈中華職籃覆轍，不僅二度傷害籃壇，更怕球迷對籃球失去信心。

陳世念本季自中國CBA重返台灣籃壇，並改披裕隆戰袍，他過去曾幫台啤拿過3座冠軍，也經歷過球迷擠爆球場的盛況，更能體會如今球迷變少的情況。他與球團看法一致，認為現階段整體籃球環境，並不適合職業化，一定要先由籃協、行銷單位設法改善環境並加強行銷，將大環境變得更好才行，也可以讓球團有信心。

當環境、票房不佳，並非球團與場上球員可以負責，球員唯一能做就是將比賽內容打得更精彩，如今裕隆在總冠軍系列戰已是0：3落後達欣，明日得背水一戰，陳世念呼籲裕隆球迷能進場給予支持，他們絕對不輕言放棄比賽與任何贏球機會。