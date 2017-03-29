世足》梅西罵裁判被禁賽4場 阿根廷戰力告急

梅西因辱罵助理裁判遭禁賽，阿根廷出戰世足賽出現變數。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／台北報導〕阿根廷國家隊球星梅西（Lionel Messi）日前和智利一戰因辱罵裁判遭到懲處，國際足總（FIFA）昨晚予以禁賽4場，外加1萬瑞士法郎（約新台幣30萬）罰款處分，第一場即從今天與玻利維亞的預賽開始算起，少了梅西，阿根廷以0：2敗下陣，接下來戰力拉警報，能否登上明年世界盃舞台仍備受考驗。

日前世足南美區資格賽，梅西在對智利一戰於賽後對助理裁判說出侮辱言詞，此舉不但讓他吃上4場球監，更重挫阿根廷的戰力。阿根廷總教練巴烏薩（Edgardo Bauza）表示，已計畫對裁決提出上訴，「禁賽的判決出來沒多久，我們就得出發比賽，根本沒有時間申訴，現在只能趕快處理上訴的程序。」

梅西缺陣首戰，阿根廷0：2不敵玻利維亞，加上哥倫比亞和智利都獲勝，阿根廷在資格賽暫以積分22排名第5，第6名的厄瓜多也只有2分差距緊追在後，要打明年俄羅斯世足賽，前4名才能直接晉級，第5名還需踢附加賽爭取。接下來阿根廷還有4戰要踢，梅西要到最後一戰客場對厄瓜多才能出賽。