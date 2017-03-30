SBL冠軍戰達欣聽牌 中職兩地開打 今日賽事預告與轉播
2017/03/30 07:14
達欣裕隆將於今晚展開冠軍第四戰。（記者林正堃攝）
早安，自由體育替讀者準備精采賽事!
西部排名第二的馬刺與排名第一的勇士僅有三場勝差，兩隊本季交手皆由馬刺奪勝，今早兩隊再度對役，勇士能否翻盤，喜愛籃球的粉絲千萬不要錯過。
超級籃球聯賽冠軍第四戰將於新莊體育館開打，達欣在系列賽取得三比零的絕對領先，日前達欣總教練放話第四戰的任務就是讓裕隆沒有翻盤的機會，兩隊今晚會有什麼表現，支持台灣籃球的粉絲，記得鎖定！
中職方面，桃猿在主場對上統一獅的賽事，桃猿派出洋投道恩斯擔任先發，獅隊則是派出林其緯先發；另一場在洲際球場的比賽，富邦悍將派出范玉禹擔任先發投手，中信兄弟則由肯恩扛下先發大任。
NBA
09：30 勇士 vs.馬刺 緯來體育、愛爾達體育
CPBL
12：30 統一獅 vs. 中信兄弟（二軍）愛爾達育樂
18：30 富邦悍將 vs.中信兄弟 緯來育樂、愛爾達育樂
18：30 統一獅 vs.Lamigo桃猿 愛爾達足球
SBL
19：00 達欣 vs.裕隆（冠軍第四戰） 緯來體育、緯來精彩
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