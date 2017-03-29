中職》園遊會搬來球場 中信兄弟「象一家人」週末見

中信兄弟今年第一個主題日「象一家人」周末登場。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟首波主題日「Family We Trust 象一家人」將於本週末 4/1、2新莊棒球場登場，球季熱鬧開打，球員們除了努力奮戰，也要讓場邊的球迷們感受大家都是一家人的氛圍。

這次主題日將在場外舉辦小型園遊會，並設置3個關卡讓球迷闖關。前一千名闖關成功的球迷能兌換限量禮物。此外，園遊會也結合了以家人為出發點的「中國信託慈善基金會-信扶小舖」擺攤，球團也特別準備2天共兩千份的園遊券提供給球迷。每場入場前一千位球迷能在內野剪票處抽園遊券，活動2日皆可在球場場內美食攤販使用，園遊券面額分為10元、25元、50元，通通有獎。

賽前表演部份，4/1邀請到於「2016 貢寮海洋音樂祭」奪得最佳人氣獎的美式搖滾獨立樂團「Nora Says」，以爆發力嗓音為特色的Nora Says受到不少的歌迷擁護，且曲風獨特且歌詞多觸及愛人與家人；2日分別由中國信託「愛接棒計劃」贊助的台北市東光國小、新北市民安國小開球，愛接棒計劃是中國信託慈善基金會透過「點燃生命之火」募款活動，長期贊助偏鄉棒球隊，本次主題日密切結合企業形象，呼應「象一家人」主題。