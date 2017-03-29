中職Live》中信拚止敗 王牌鄭凱文掛帥
2017/03/29 18:09
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悍將
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兄弟
賽前報導
2017球季開幕至今1勝難求的中信兄弟，今天出戰2連勝的富邦悍將推出本土王牌鄭凱文先發，除將避免球隊吞下3連敗外，洋教頭史奈德也要避免刷新帶隊失分最多的紀錄。《繼續閱讀》
先發打序
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富邦悍將
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棒次
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中信兄弟
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胡金龍 LF
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1
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陳子豪 RF
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張建銘 DH
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2
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張志豪 CF
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林哲瑄 CF
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3
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林智勝 2B
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林益全 1B
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4
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蔣智賢 3B
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高國輝 RF
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5
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彭政閔 1B
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林威廷 2B
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6
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周思齊 DH
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陳凱倫 SS
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7
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曾陶鎔 LF
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林琨笙 C
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8
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王勝偉 SS
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李宗賢 3B
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9
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鄭達鴻 C
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力猛
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先發投手
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鄭凱文
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