中職Live》中信拚止敗 王牌鄭凱文掛帥

2017/03/29 18:09

 

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悍將

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賽前報導

2017球季開幕至今1勝難求的中信兄弟，今天出戰2連勝的富邦悍將推出本土王牌鄭凱文先發，除將避免球隊吞下3連敗外，洋教頭史奈德也要避免刷新帶隊失分最多的紀錄。《繼續閱讀

先發打序

富邦悍將

棒次

中信兄弟

胡金龍 LF

1

陳子豪 RF

張建銘 DH

2

張志豪 CF

林哲瑄 CF

3

林智勝 2B

林益全 1B

4

蔣智賢 3B

高國輝 RF

5

彭政閔 1B

林威廷 2B

6

周思齊 DH

陳凱倫 SS

7

曾陶鎔 LF

林琨笙 C

8

王勝偉 SS

李宗賢 3B

9

鄭達鴻 C

力猛

先發投手

鄭凱文

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