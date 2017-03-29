中職》中信土洋爭議 總教練史耐德說分明
2017/03/29 18:55
中信兄弟教頭史耐德。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕開季吞2連敗後，中信兄弟今晚再與富邦交手，力阻10年來首次開季3連敗。日前傳出球員和外籍教練彼此適應的問題，包括太早到球場引發爭議，總教練史耐德今天說明原因，並表示：「我很尊重選手想法，所以有做些調整。」
中信上週比賽分兩班巴士先後到球場，投手搭第一班巴士，野手晚1小時出發，有媒體指球員對史耐德的部分要求適應不良。
對此，史耐德表示，希望投手早點到球場有很多原因，可先熱身或進行牛棚投球等練習，最重要是為了他們的安全，若與野手錯開，投手群可更專心訓練，不必擔心會有其他球飛過來，或有其他干擾。
史耐德認為，平地牛棚對投手調整很重要，投手須非常專注，才會有這種要求，「投手可以早點把事情做完，不必擔心其他影響，這是唯一原因。我做的改變都是以選手為出發點，希望為他們好。」
史耐德表示，的確有感受到選手不適應，他也很尊重球員想法，今天開始做些調整，包括將第一班巴士時間延後、第二班往前調，取折衷點一起出發。
史耐德昨天也找彭政閔、林智勝、鄭錡鴻3位隊長開會，進行內部溝通，他說：「最重要是希望選手來這邊有足夠時間做完準備工作，並準備比賽，不希望什麼事都匆匆忙忙的。」不過，其實史總有點意外「早到」這件事成焦點，反問：「為何這是很重要的問題？」
儘管輸了前兩場而被放大檢視，史耐德仍對子弟兵深具信心，「我們球隊體質很好，有很多好選手，只要發揮應有實力，戰績就會慢慢回到軌道。」
史耐德說，因為處於連敗中，選手可能會嘗試更多事、努力讓自己變好，「往好處想是很在乎彼此、很想贏球，但我還是會跟選手說，別做那麼多，做回自己、發揮應有實力就好。」
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