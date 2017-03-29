中職》溝通不良輸球？ 恰恰隊長：要怪就怪我

彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟開季2戰皆墨後，爆出球員與外籍教練溝通及適應不良，不過，中信隊長「恰恰」彭政閔不認為這會是輸球原因，「如果說前兩場是因為溝通問題而無法贏球，這是我的錯，沒把隊長工作做好，可以怪我。」

恰恰認為，外籍教練與本土球員間的溝通本來就很重要，彼此難免有些不適應，包括春訓和季賽的調整不同，之前史總就跟大家溝通過，比賽和春訓的量會不一樣，「畢竟才改變兩天，我認為很多事不必先反對，先做看看，若真的不適合再來調整，總教練也有說會持續跟我們溝通。」

史耐德昨找彭政閔、林智勝、鄭錡鴻3位隊長開會，恰恰表示，史總很多事會跟球員溝通，也是非常認真的教練，花很多時間安排一切事情，無論時間流程、訓練意義和效果等面向，都很明確；但畢竟台灣和國外有許多不同，包括球場，史總也還在適應。

恰恰第一次在美籍教頭麾下，他認為，外籍教練帶來的東西，好壞各有評斷，他個人則是覺得學到很多，訓練質量也不錯。

中信傳出土洋爭議後，加上牽扯到連敗，後續效應讓彭政閔有點訝異，恰恰表示，他其實沒這些感受，如果真是因此而輸球，那就是自己的錯，溝通沒做好，接下來會好好改進。