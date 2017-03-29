WSBL》台電大勝台元22分摘季軍 錢薇娟：終極目標是冠軍

〔記者林宗偉／新北報導〕第12季WSBL季軍戰，前役以3分差聽牌的台電，今續與台元捉對廝殺，在林紀妏、林怡君各拿18分、17分帶領下，終場79：57喜迎二連勝，自第6季後，再度摘下季軍。

台電例行賽僅拿2勝13敗，其中對台元取得1勝4敗戰績，想不到季軍戰首役表現亮眼，今開賽她們趁勝追擊，靠著林紀妏、林怡君雙槍齊發，一度取得15分領先，次節雖然曾被追到5分差，旋即又找回手感，半場結束仍以43：25保有優勢。

易籃後，台元依舊斷不了「電」，第三節時就落後最多來到29分，末節也無法力挽狂瀾，只能苦吞二連敗。

台電總教練錢薇娟透露，這場勝利對她來說算是完成階段性任務，當初毅然決然離開國泰體系的她先是感嘆：「由奢入儉難啊！」畢竟屬於公家體系的台電，資源有限，她必須把綜效最大化，但也因為離開國泰，她發現外面的世界有多大，也才有之後選立委、擔任體委會副主委這樣的特別經歷。

談到下個階段，錢薇娟不改豪氣本色表示，當然是朝冠軍邁進，這是自己當初接掌台電的終極目標，雖然她強調：「不急不急。」但請大家敬請期待。

台電張詩婕上籃得分。（記者林正堃攝）

台電林怡君跳投得分。（記者林正堃攝）

台電林仙芳上籃得分。（記者林正堃攝）

台電林紀妏籃下得分。（記者林正堃攝）

台電林紀妏籃下包夾中出手。（記者林正堃攝）