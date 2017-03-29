中職》球不彈了？今年前5戰僅1場得分破10

中信兄弟林智勝於四局下敲出陽春砲，帶動全隊攻勢。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕今、明年中職決議續用華櫻990，比賽用球廠牌、型號不變，前中職秘書長朱康震強調，重點放在恢復係數，而截至今日5場比賽裡，僅有1場超過10分，全壘打方面，至今13轟則略少於去年前5戰18轟。

去年桃猿開幕戰以單場7轟、與中信兄弟戰到延長賽，兩隊都打破10分，以兇猛攻勢拉開球季序幕，之後連續5場比賽都有球隊破10分，直到開季一週才出現第一場投手戰，3月27日猿獅雙重賽，第一場獅隊以2：1贏球，但當晚第2戰又再度為大比分比賽。

經過恢復係數調整，今年前2場比賽都只有1支全壘打，直到第3場獅象戰，統一13：4擊敗中信，是目前唯一一場有球隊比分超過10分的比賽，當天共有4轟進帳，其餘比賽則各有1轟。今晚悍將和兄弟一役，也有4轟煙火秀，得分多倚重全壘打，不過4支也都是陽春砲，悍將8、9局反攻，最後兄弟6：5、一分差驚險終止連敗。