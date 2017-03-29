中職》鄭凱文300K達陣 史耐德首勝到手

中信兄弟先發投手鄭凱文。（記者廖耀東攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕開季苦吞2連敗，還差點寫下2難堪紀錄，中信兄弟今靠著土投王牌鄭凱文先發，6：5擊敗富邦悍將，一掃近日內鬥傳聞，也為外籍總教練史耐德開張首勝，其中鄭凱文在第一局完成生涯300K，也在第7局中斷無四死球紀錄。

鄭凱文主投7局，被敲出6支安打，送出7K，一分未失，自去年9月16日以來，跨季連續22.2局無失分，此外，他在首局面對第2名打者張建銘即完成生涯300K，直到第7局保送吳宗峻，才中斷他自9月22日起跨季連續19.2局無四壞球保送的紀錄。

9局上2分領先，中信兄弟並未推派守護神陳鴻文登板，選擇讓前一局上場的洪宸宇續投，雖然失掉1分，最後林威廷擊出飛球接殺，守住勝利，獲得生涯首次救援成功。

中信兄弟接手兄弟後，連續2年開幕戰都贏球，直到今年中止開幕戰5連勝，卻意外拉出2連敗，差一點創下接手後首次開幕3連敗，不過前3場共丟26分，史耐德也追平1994年宅和本司出任三商虎總教練時，新任外籍總教練前3場最多失分的紀錄。

中信兄弟總教練史耐德。（記者廖耀東攝）