中職》讚鄭凱文好投、相信洪宸宇 史總首勝獻球迷

總教練史耐德與團隊。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕今晚再與富邦悍將上演本季第2次「金控大戰」，中信兄弟沒讓2007年開季3連敗的紀錄重演，今年中職最高薪投手鄭凱文首場先發就以7局飆7K、無失分的優質先發領軍，外加林智勝單場雙響砲在內的3發陽春砲相挺，兄弟以6：5險勝，本季首勝終於在主場開張。

鄭凱文新合約一直到開幕戰前才拍板定案，收下總值1500萬元的2年約，今、明年月薪各是55萬、60萬元，本季初登板就摘首勝，達成跨季連22.2局無失分，首局還完成生涯300K，讓富邦吞下本季首敗，開季2連勝止步。

獲選單場MVP的鄭凱文坦言，開季前談定合約，心情一定會比較放鬆，但不會多想薪水的事，只想把球投好、全力以赴，且贏球需要隊友協助，像此役就是交給守備幫忙，自己也沒有太離譜的壞球，一起成功守下勝利。

鄭凱文7局只挨6安、僅1次四壞保送，在2連敗之後上陣，他說，不會覺得壓力太大，剛開季難免有些不好的地方，想辦法從球賽中修正，大家會慢慢找回比賽感覺。

總教練史耐德原本設定鄭凱文投5局，沒想到他撐完7局好投，大讚表現非常好；今晚也是史總來台執教首勝，他賽後開心地說：「之前連敗2場，還是很多人來加油，這勝利是獻給球迷的。」

只是好事多磨，富邦8局上追回4分，第9局2出局後，最後一任投手洪宸宇連挨林哲瑄、林益全2支二壘打，掉1分，並在被攻佔一、二壘的情況下，驚險抓下3出局。

洪宸宇後援1.1局失1分（非責失），拿下生涯首次救援成功。史耐德說，會讓洪宸宇投完是因為對他很有信心，當下覺得工作應該交給他完成。雖然贏得驚險，史總說：「這就是棒球，當下能做的就是繼續領導球隊，相信他們可以拿下這比賽。」

鄭凱文繳出7局7K無失分優質內容。（記者廖耀東攝）

中信兄弟投手洪宸宇首次救援成功。（記者廖耀東攝）