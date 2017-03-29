中職》林智勝單場雙響 3戰3轟暫居首位

林智勝開季3戰3轟。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟今晚以6：5險勝富邦悍將，在開季2連敗之後，終於拿到本季首勝。

雙方前3局掛零，林智勝第4、7局各敲1發陽春砲，開季3戰3轟暫居聯盟第1；陳子豪7局下也補了1支陽春全壘打，加上全隊前2場擊出3轟，中信至今累積6轟暫居4隊之冠。

林智勝說，其實從經典賽歸隊後，有些疲勞，現在就做好打擊教練克魯茲的要求，賽前練習會一起研究，穩定揮棒軌道。

林智勝也表示，今天2轟都是對方失投，「總教練有說，上去就設定要打的球，很多東西都簡單化，別想那麼複雜，現在也才第3場，順順打就好。」

過去兄弟有慢熱情形，總教練史耐德表示，不清楚往年起步較慢是什麼情況，在新教練加入後，也一定有磨合期，但他認為兄弟體質好，選手發揮應有實力即可，不必太擔心，賽前就說：「現在只打2場比賽，很有信心之後成績一定會爆發出來。」