MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）

〔記者龔乃玠/綜合報導]教士隊台灣投手郭泓志今9局下登板,一度面臨滿壘危機,但他大展K功,連飆2次三振解危無失分,助隊以9:9與白襪握手言和。

郭泓志9局下登板,雖然讓首名打者Eddy Alvarez滾地球出局,控球突然出現問題,保送Nicky Delmonico又被Alex Call敲二壘打,然後再保送Zack Collins,1出局被攻占滿壘,面臨被再見的危機。

所幸郭泓志及時回穩,連續對Luis Alexander、Jake Peter飆出三振,讓比賽平手收場,春訓總計出賽2場,3局無失分,僅被敲1支安打,另有3次三振4次保送,防禦率0。