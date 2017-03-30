MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）

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〔記者龔乃玠／綜合報導］教士隊台灣投手郭泓志今9局下登板，一度面臨滿壘危機，但他大展K功，連飆2次三振解危無失分，助隊以9：9與白襪握手言和。

郭泓志9局下登板，雖然讓首名打者Eddy Alvarez滾地球出局，控球突然出現問題，保送Nicky Delmonico又被Alex Call敲二壘打，然後再保送Zack Collins，1出局被攻占滿壘，面臨被再見的危機。

所幸郭泓志及時回穩，連續對Luis Alexander、Jake Peter飆出三振，讓比賽平手收場，春訓總計出賽2場，3局無失分，僅被敲1支安打，另有3次三振4次保送，防禦率0。