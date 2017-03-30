NBA》杜蘭特受傷缺陣 有望在季後賽前復出

〔體育中心／綜合報導〕勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在3月1日對巫師的比賽裡受傷退場，診斷後確定為左膝內側副韌帶2級扭傷與脛骨挫傷。經過治療與復健後，球團今天（30日）發表示，杜蘭特有可能在季後賽開打前復出。

杜蘭特受傷後至今恢復狀況順利，也進行過無對抗性訓練，像是投籃、跑步、跳躍。勇士計劃增強杜蘭特的訓練強度，包括切入與橫向移動，將在7到10天後再重新評估。

「我想他的恢復狀況還不錯，」格林（Draymond Green）表示，「我等不及他回到球場的一刻，他看起來就快要康復了，可以跑也可以跳。」

包括今天對馬刺在內，勇士例行賽還有8場比賽。在球團公布的7到10天評估期過後，杜蘭特有望在4月11日或13日，勇士主場迎戰鵜鶘或湖人的比賽回到球場。

杜蘭特（中）何時歸隊成為球迷關注焦點。（資料照，美聯社）