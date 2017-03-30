MLB》「50男」朴炳鎬狀況火燙 熱身賽敲了6轟
2017/03/30 08:43
朴炳鎬。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟熱身賽，雙城城韓籍砲手朴炳鎬狀況火燙，他今天面對紅襪的比賽中敲出兩分砲，最後助球隊以5：3獲勝。朴炳鎬在春訓期間敲了6轟，是全隊最多。
朴炳鎬此役擔任球隊第四棒指定打擊，他3個打數中敲出1支安打，包含一發兩分砲，全場有3分打點。
連兩季在韓職達50轟的重炮手朴炳鎬，去年轉戰大聯盟表現不如意，打擊率不到兩成，今年有備而來，目前朴炳鎬在熱身賽51個打數中敲出18支安打，有6轟、13分打點，打擊率3成53，其中打點、安打、全壘打都是全隊最佳。
另外，金鶯隊韓籍外野手金賢洙今面對光芒的比賽中先發，他在4打數揮出2安，有1分打點、並跑回1分，球隊最後以6：15輸球。金賢洙在熱身賽58個打數中擊出16安，有1轟、8分打點，打擊率為2成76。
朴炳鎬。（資料照，USA Today Sports）
金賢洙。（資料照，USA Today Sports）
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