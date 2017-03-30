中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝

〔體育中心／綜合報導］被球迷暱稱「沙巴西洪」的左投洪宸宇，去年11月遭猿釋出，靠著戰力外測試獲中信青睞，月薪6萬價碼延續職業生涯，昨在比賽飆出追平生涯最速的148公里，並奪首次救援成功，儼然成為兄弟牛棚最重要的投手之一。

洪宸宇本月14日以月薪6萬、附帶30萬激勵獎金加盟兄弟，升上一軍依照聯盟基本薪資規定升為7萬，26日初登板，在大幅比分落後情況下對統一後援1局無失分，沒有被敲安打，昨天被賦予重任，8局上在富邦將比分差追至2分差時登板，雖然出現一次保送，依然化解一二壘有人危機。

9局上，兄弟沒有派上終結者陳鴻文，讓洪宸宇續投，2出局後被林哲瑄、林益全連敲2支二壘打，失掉1分，但在面對高國輝時狂飆生涯最速的148公里，高將球擊出界外後，當場感到手部不適而退場。

洪宸宇最後順利解決六棒林威廷，以1.1局後援掉1分奪下一軍生涯首次救援成功，讓不少球迷大呼，月薪不到10萬卻能幫助兄弟拿下本季首勝，「真的撿到寶了！」

左投洪宸宇飆出追平生涯紀錄的148公里。（資料照，記者郭羿婕攝）