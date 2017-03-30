邁阿密網賽》大威狀態出色 8強擊倒世界球后柯珀

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密網賽女單8強，大會第11種子大威廉絲（Venus Williams）以7：5、6：3擊敗現任球后柯珀（Angelique Kerber），不但拿下生涯對球后的第15勝，也是7年來首度闖進邁阿密網賽4強，下一場的對手將是扳倒哈勒普（Simona Halep）的英國黑馬孔塔（Johanna Konta）。

兩人開賽後戰況激烈，大威在第5局破發，但柯珀在第6局回破。大威廉絲在11局過後率先取得6：5領先，接著以7：5拿下第一盤。

落後的柯珀在第2盤首局就破發，但後來在自己的發球局頻頻被大威突破。雖然柯珀在第8局救回3個賽末點，但大威在下一局趁勝追擊，以6：3晉級。

大威廉絲。（美聯社）

柯珀。（美聯社）