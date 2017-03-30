NBA》單季第38次大三元！ 魏少飆57分 率雷霆退魔術
2017/03/30 10:00
魏斯布魯克。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆「大三元製造機」魏斯布魯克，今日率隊前往奧蘭多魔術主場踢館，他繳出57分、13籃板與11助攻，連4戰完成三雙，且率隊在延長賽以114：106打敗魔術。
魏少本季若得分突破40大關，上演飆分秀，球隊輸多勝少，但此役他奮戰不懈，尤其末節狂飆22分，幫助雷霆克服在第三節最多21分落後，且把握對方僅領先3分，他在正規時間剩7.1秒，飆進追平三分彈，將戰局逼入延長賽，最終更率隊打退魔術。
魏斯布魯克不僅率隊打加班賽還贏球，也因比賽時間多了5分鐘，再次完成三雙，單季累積38次，距離1961-62球季「大O」羅伯森的41次，僅剩3次差距，雷霆本季還有8場比賽，魏少能否締造傳奇，將成為外界關注的焦點之一。
魏斯布魯克無緣改寫生涯最高得分紀錄，他生涯最高分為58分，今年3月8日遭遇拓荒者所締造的成績，不過他這回全場二分球、三分球，一共命中21顆則追平生涯紀錄。
魔術浪費多達21分領先，想不到勝利夢卻被魏斯布魯克擊毀，吞下2連敗；他們先發五虎得分皆上雙，洛斯（Terrence Ross）進帳23分，伍切維奇（Nikola Vucevic）繳出11分、16籃板，但他關鍵時刻的2罰中1，也讓球隊勝利飛掉，富尼耶（Evan Fournier）攻下24分，裴頓（Elfrid Payton）拿到11分，A.戈登（Aaron Gordon）挹注13分，板凳出發的畢勇伯（Bismack Biyombo）12分、11籃板。
魏斯布魯克。（美聯社）
相關新聞
- NBA》杜蘭特受傷缺陣 有望在季後賽前復出
- NBA》本季流浪2隊還遭釋出 「吹耳哥」竟獲溜馬3億合約
- NBA》勇士連三季60勝 教頭最快200勝
- NBA》豪全能演出 自責不敵七六人
- NBA》勇士擊落火箭後 又一項紀錄追平喬丹
推薦新聞
-
NBA》I.湯瑪斯飆32分沒用 塞爾提克又把東部第一還給騎士2017/03/30 10:19
-
邁阿密網賽》大威狀態出色 8強擊倒世界球后柯珀2017/03/30 10:15
-
NBA》單季第38次大三元！ 魏少飆57分 率雷霆退魔術2017/03/30 10:00
-
MLB》川崎宗則找新東家 「台灣也是考慮選項」2017/03/30 09:53
-
中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝2017/03/30 08:40