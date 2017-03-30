NBA》單季第38次大三元！ 魏少飆57分 率雷霆退魔術

魏斯布魯克。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆「大三元製造機」魏斯布魯克，今日率隊前往奧蘭多魔術主場踢館，他繳出57分、13籃板與11助攻，連4戰完成三雙，且率隊在延長賽以114：106打敗魔術。

魏少本季若得分突破40大關，上演飆分秀，球隊輸多勝少，但此役他奮戰不懈，尤其末節狂飆22分，幫助雷霆克服在第三節最多21分落後，且把握對方僅領先3分，他在正規時間剩7.1秒，飆進追平三分彈，將戰局逼入延長賽，最終更率隊打退魔術。

魏斯布魯克不僅率隊打加班賽還贏球，也因比賽時間多了5分鐘，再次完成三雙，單季累積38次，距離1961-62球季「大O」羅伯森的41次，僅剩3次差距，雷霆本季還有8場比賽，魏少能否締造傳奇，將成為外界關注的焦點之一。

魏斯布魯克無緣改寫生涯最高得分紀錄，他生涯最高分為58分，今年3月8日遭遇拓荒者所締造的成績，不過他這回全場二分球、三分球，一共命中21顆則追平生涯紀錄。

魔術浪費多達21分領先，想不到勝利夢卻被魏斯布魯克擊毀，吞下2連敗；他們先發五虎得分皆上雙，洛斯（Terrence Ross）進帳23分，伍切維奇（Nikola Vucevic）繳出11分、16籃板，但他關鍵時刻的2罰中1，也讓球隊勝利飛掉，富尼耶（Evan Fournier）攻下24分，裴頓（Elfrid Payton）拿到11分，A.戈登（Aaron Gordon）挹注13分，板凳出發的畢勇伯（Bismack Biyombo）12分、11籃板。

魏斯布魯克。（美聯社）