MLB》他的打擊姿勢超狂 讓網友都讚嘆（影音）



〔體育中心／綜合報導〕這可能是學生棒球中最狂的打擊姿勢？

曾是卡羅萊納海岸大學（Coastal Carolina）的外野手布奇利（Alex Buccilli），在5年多前的比賽中，因為獨特的打擊姿勢聞名，他在打擊時會整個人幾乎蹲下去，投手要準備投球時，他又會把身體抬起來打擊。

布奇利在大學2年的學生棒球中，出賽116場繳出2成94的打擊率，上壘率卻有4成20。他的打擊姿勢曾被媒體稱為最誇張的打擊姿勢之一。