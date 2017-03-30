NBA》I.湯瑪斯飆32分沒用 塞爾提克又把東部第一還給騎士

I.湯瑪斯（右）。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕剛登東部龍頭的「綠衫軍」塞爾提克，今在主場以100：103不敵公鹿，4連勝遭中斷，又把龍頭地位還給了近況不佳的衛冕軍騎士。

綠衫軍第四節靠著I.湯瑪斯在比賽剩下28.6秒，一度僅剩1分落後，但公鹿菜鳥布洛格登在3.9秒跳投得手，成功踢館成功。

公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下22分與9籃板；米德爾頓（khris Middleton）飆進3記三分彈，且命中率百分百，繳出19分、6籃板及5助攻，致勝功臣布洛格登（Malcolm Brogdon）拿到16分外帶9助攻，孟羅（Greg Monroe）也有16分進帳，且他們此役只要有上陣的球員都有得分進帳，團隊命中率更高達52.6％。

塞爾提克一哥「矮腳虎」I.湯瑪斯飆進5顆三分球，攻下全隊最高32分，但團隊投籃命中率僅39.8％，有失平時水準，成為主場失守的一大主因；綠衫軍目前戰績48勝27敗，勝率64％略遜於騎士的64.4％，拱手將東部首席又送還出去。

亞德托昆波。（美聯社）