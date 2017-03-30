NBA》康利獨得36分 灰熊主場趕跑溜馬

〔體育中心／綜合報導〕康利（Mike Conley）今天砍下36分，其中上半場就得到22分，幫助灰熊大幅領先，溜馬只靠喬治（Paul George）獨撐大局。終場灰熊以110：97獲勝，結束4連敗。

灰熊首節靠著卡特（Vince Carter）與康利的外線取得領先，溜馬換下先發靠板凳追分，仍無法抵擋灰熊藍道夫（Zach Randolph）籃下肆虐。半場結束時，灰熊以72：53領先達19分。

喬治在第3節多次出手，單節獨得15分，但隊友並沒有多少火力支援，3節打完差距17分。第4節一開始康利就連得5分，眼見大勢已去，溜馬換下主力球員，比賽進入垃圾時間。終場比數110：97，灰熊結束4連敗，戰績41勝34敗仍穩居西部第7名。

除了康利拿下36分、6助攻、4抄截之外，卡特得到21分、8籃板，藍道夫得到17分、6籃板、3助攻；溜馬喬治得到22分、3籃板、4助攻，楊恩（Thaddeus Young）得到16分、13籃板，布魯克斯得到18分、2籃板，邁爾斯（C.J. Miles）得到15分、3籃板。

康利（右）獨得36分，力壓喬治（左）的22分。（美聯社）