MLB》上次休假是10年多前 一朗：沒棒球我會死

鈴木一朗想打到50歲。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導］去年誓言打到50歲的鈴木一朗，今天再度被問到退休話題，他重申這不是玩笑話，「沒人知道未來會如何，但我感覺現在沒有什麼可以阻止我繼續打下去。」

一朗多麼熱衷工作早已不是秘密，上次他放長假要追溯至2004還是2005年的義大利之旅，足足休息2-3個禮拜。「不會有下次了」，一朗說，「那是我最後一次放假。」

一朗並非全年365天沒有休息，他偶爾會花個一天去參訪古柏鎮的名人堂，研究棒球歷史也是興趣之一。當球季結束別人都回家或在世界各地放鬆身心時，一朗在打擊籠繼續揮棒，好似冬天並不存在。

「（休息）三或四天，不會再多了，」翻譯透納（Allen Turner）表示，世界上沒有人會比一朗全年的揮棒次數更多。

現年43歲的一朗是大聯盟現役最老野手，全大聯盟僅次於勇士投手柯隆（Bartolo Colon），但幾近狂熱式的訓練讓生涯長生不老，一朗在春訓有專屬的訓練場所，裡面有他需要的各式機器，時常引起他隊球員好奇的目光，像是個觀光景點。

「除非受了某些傷，不然你不是真的需要休息，」一朗表示，對他而言，坐在沙發上一整天比鍛鍊身體還要更加疲倦。因此，即便馬林魚明天休兵一天，一朗的訓練計畫不會中斷，長期採訪一朗的日本記者小西慶三就表示，「他來自不同的星球。」

一朗安打數排名大聯盟史上第25，半隻腳已踏入美國名人堂，但到50歲前還是不會有任何退休念頭。「你退休之後，你有非常多的時間休息，直到死的那天。」一朗表示，假如退休日被迫提前到來，「我想我會死掉。」

鈴木一朗不想退休。（美聯社）