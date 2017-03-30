棒球》超強胖子投手 夢想挑戰大聯盟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕曾就讀於邁阿密的聖湯瑪斯大學的安切夫（Ben Ancheff），身高約185公分的他，體重有約130公斤以上，身手卻相當靈活，他的最終目標是挑戰大聯盟。

現年24歲的安切夫身手靈活，進大學之前就同時從事三項不同的運動項目，包含全美角力比賽、美式足球、棒球。安切夫最快球速可以投到約94英哩（約151.2公里），在大學時期可先發可後援，他在場上的投球英姿也在網路上暴紅。

安切夫去年曾在獨立聯盟蘭開斯特巡迴表演者隊（Lancaster Barnstormers）投球，出賽3場共2.2局投球被敲3安打，包含1轟，失掉3分，防禦率為10.12。他的最終目標是挑戰大聯盟，馬林隊的鮑爾（Justin Bour）也在推特上要他老兄勇敢去闖蕩。

馬林隊的鮑爾在推特上為安切夫加油打氣。（圖片取自推特）