韓職》艾迪頓像前誠泰洋投安迪 樂天巨人很期待
2017/03/30 12:23
〔記者羅志朋／綜合報導〕前中信兄弟洋投艾迪頓，確定以簽約金加年薪總額50萬美元（約1520萬台幣）加盟韓職樂天巨人，背號58號，艾迪頓報到後立即接受健檢並投入球隊訓練，樂天巨人教練團看過他投球後表示，「艾迪頓有機會成為像安迪那樣的控球型投手，在韓職取得成功。」
艾迪頓為身高196公分的左投，安迪則是身高188公分的左投，兩人身材高大，都屬控球穩健並以多樣變化球和打者周旋的投球類型。2007年安迪曾短暫效力中職誠泰COBRAS，戰績1勝4敗、防禦率3.50。
2012年安迪加盟韓職耐克森英雄，並於2014年以20勝拿下韓職勝投王，去年他轉戰日職西武獅，表現並不理想，出賽10場都是先發，戰績4敗、防禦率6.31，季中遭西武解約，回到老東家耐克森英雄。去年安迪在英雄隊拿下7勝3敗、防禦率3.38，總計他在韓職投了5季，皆效力英雄隊，戰績65勝35敗、防禦率3.52，為隊史頗具代表性洋投。
值得一提的是，目前樂天巨人洋將球探為薩多斯基（Ryan Sadowski），過去曾效力樂天巨人3季，拿下29勝24敗、防禦率4.03，韓語能力頗佳，因傷退役後薩多斯基擔任樂天巨人洋將球探，同時也是WBC經典賽荷蘭隊球探，他正是挖角艾迪頓的幕後推手。
艾迪頓。（資料照，記者林正堃攝）
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