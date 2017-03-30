NBA》魏少轟57分 史上最高分大三元
2017/03/30 12:24
魏少（右一）寫下史上最高分的大三元。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆「大三元製造機」魏斯布魯克，今率隊前往奧蘭多魔術主場踢館，他繳出57分、13籃板與11助攻，連4戰完成三雙，率隊在延長賽以114：106打敗魔術。
魏少本季不斷製造驚奇大三元，原先個人紀錄為最高得分51分，能締造三雙；他此仗狂轟生涯次高57分，不僅拿下本季第38次大三元，且得分更創紀錄，成為史上最高分，照樣締造大三元的好手，打破本季火箭哈登與1968年「大帥」張伯倫所保持的53分紀錄，為自己的生涯增添輝煌。
魏斯布魯克本季兩度拿50分以上，並完成大三元成績單，追平哈登與兩位名人堂球星張伯倫、E.貝勒，未來他與哈登，還有機會締造新猷。
雷霆靠魏少在今日撂下勝利，成為西部第6支晉級季後賽的隊伍，他也大有機會爭奪生涯首座例行賽MVP。
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