MLB》獎勵球員健康 巨人準備「金色小便斗」
2017/03/30 14:17
金色小便斗獎盃。（取自《水星報》）
〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人趕在球季開始前，為全隊準備金色小便斗獎盃，用來獎勵隊上最健康的球員。
「我們相當重視的項目就是水化作用（hydration），簡單來說就是球員攝取多少水分、排出多少尿液、飲食所產生的溶質，最後做出分析，」巨人隊運動科學專家海德（Geoff Head）表示，「我們每天會用重力檢驗器（USG，urine specific gravity）做出報告。」
願意參加檢驗的球員們，必須在打擊練習之前做完尿液檢驗並貼出分數，每次表現最佳的球員都能贏得一座金色小便斗獎盃。
巨人隊將記錄檢驗數據。（取自推特）
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