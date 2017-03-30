MLB》獎勵球員健康 巨人準備「金色小便斗」

金色小便斗獎盃。（取自《水星報》）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人趕在球季開始前，為全隊準備金色小便斗獎盃，用來獎勵隊上最健康的球員。

「我們相當重視的項目就是水化作用（hydration），簡單來說就是球員攝取多少水分、排出多少尿液、飲食所產生的溶質，最後做出分析，」巨人隊運動科學專家海德（Geoff Head）表示，「我們每天會用重力檢驗器（USG，urine specific gravity）做出報告。」

願意參加檢驗的球員們，必須在打擊練習之前做完尿液檢驗並貼出分數，每次表現最佳的球員都能贏得一座金色小便斗獎盃。

巨人隊將記錄檢驗數據。（取自推特）