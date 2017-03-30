NBA》不滿遭撞倒還被吹犯規 小牛球員火大嗆裁判（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小牛今作客鵜鶘，34歲後衛D.哈里斯（Devin Harris）不滿裁判吹判，火大上前理論，最後遭到驅逐出場。

這場比賽第二節剩下9分多鐘，D.哈里斯上前防守時，被鵜鶘後衛克勞佛德（Jordan Crawford）撞倒，裁判卻吹D.哈里斯犯規，讓他相當火大，即使隊友上前攔阻，D.哈里斯還是衝到裁判面前開罵，裁判也將他驅逐出場。終場小牛以118：121輸球。

小牛諾威斯基（Dirk Nowitzki）23分，巴恩斯（Harrison Barnes）19分，柯瑞（Seth Curry）18分，費雷爾（Yogi Ferrell），麥休斯（Wesley Matthews）10分。

鵜鶘雙塔A.戴維斯（Anthony Davis）30分、13籃板，卡森斯29分、16籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）18分，克勞佛德、康寧漢（Dante Cunningham）各拿15分。

D.哈里斯不滿裁判。（美聯社）

D.哈里斯遭裁判驅逐出場。（美聯社）