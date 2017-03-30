自由車》亞洲車神９４愛環台賽 黃金寶：沒有台灣就沒有我

「亞洲車神」黃金寶。（自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／屏東報導〕「亞洲車神」黃金寶談到兒子黃卓謙，就一秒變「奶爸」。「我會換尿布喔！現在都是穿脫式設計，很方便啊。」但談到老婆謝安琪，就滿臉歉意。因為他忙著帶香港隊出國比賽和訓練，一年待在香港加起來不到兩個月，「辛苦老婆了！」

有「車界劉德華」之稱的「亞洲車神」香港黃金寶，曾經三度穿上國際自由車環台賽黃衫，是環台賽史上戰績最輝煌的華人車手。對於一路陪著他成長的環台賽，現任香港單車隊教練黃金寶始終抱持感恩的心。

「感謝大會多年來都邀香港隊參賽，香港地窄人稠，並不適合辦公路賽，我自己就是在環台賽成長茁壯的。特別是升格2.1級後，為吸引各界眼球，可能會以較強的歐洲隊為主要邀請對象，但環台賽始終為亞洲車隊保留名額，真的很感謝。」

兒子黃卓謙2015年8月8日出生後，黃金寶樂當奶爸。「有一個小阿寶，挺神奇的。」會幫忙包尿布嗎？「會啊，現在有穿脫式尿布，很簡單啊！」以後是否會讓兒子騎車？阿寶說：「自由車是我的最愛，還是會導引他，但不會強迫！」

1973年出生的黃金寶，是聞名全球的傳奇車手，1991年首度參加國際自由車環台賽起，前後參加過15屆左右，1996年成為史上第一個奪得環台賽個人總冠軍的華人車手，技驚全場，個性隨和又長得帥，「車界劉德華」美譽不逕而走。

1998年泰國曼谷亞運，黃金寶勇奪個人公路賽金牌，「亞洲車神」美譽加身，奮戰不懈的精神和熱心公益的好形象，讓他數度獲頒香港傑出運動員、十大傑出青年、香港銅紫荊星章等榮譽，被視為「香港之寶」。

亞運金牌到手後，沈金康開始為黃金寶編織世界冠軍夢。考慮到現實因素，沈金康建議黃金寶改練場地賽，開始時諸事不順，黃金寶不僅得最後一名，還在俄羅斯莫斯科跌倒受重傷，直到得到2004年英國曼徹斯特世界杯亞軍，才找回信心。

儘管轉攻場地賽的路崎嶇難行，黃金寶還是咬牙苦撐，也沒放棄公路賽，2006年卡達杜哈亞運再添一金。

2007年西班牙世錦賽勇奪男子集體出發賽金牌，成為首位在世錦賽奪冠亞洲車手，穿上最高榮譽「彩虹衫」，為亞洲人掙足面子。2008年洛杉磯世界自由車錦標賽，黃金寶衛冕男子集體出發賽金牌，證明自己的表現並非曇花一現。