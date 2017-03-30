高爾夫》女子五大賽首戰今夜登場 3台將拚戰、高寶璟求衛冕

球后高寶璟力拚衛冕。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017年女子高爾夫五大賽第1戰，ANA Inspiration高球賽將在台灣時間今晚10時15分，在加州Rancho Mirage展開第1回合比賽。台灣好手龔怡萍、曾雅妮和錢珮芸將上陣競逐好成績。球后高寶璟除了尋求衛冕，也要力保世界第1的位置。

總獎金270萬美元（約台幣8182萬元）的ANA Inspiration高球賽，於台灣時間今天深夜開賽，今年第1場女子大賽台灣只有3名選手取得參賽資格，龔怡萍和曾雅妮對這場比賽已有心得，全看臨場發揮的好壞。龔怡萍在11時9分上場，和南韓金寅敬同組。曾雅妮排在明天凌晨3時51分，與美國資深名將英克絲特同組。

首次參賽的錢珮芸，最近自信心提升不少，實戰中只有推桿還未發揮，她的擊球距離夠遠，鐵桿也打得很出色，推桿手感找得到的話，有機會在大賽搶得好成績。

紐西蘭后高寶璟去年在這場比賽以1桿之差，險勝英格蘭霍兒和南韓田仁智奪大賽冠軍，也鞏固了球后地位。今年面對的是雙重衛冕，既想再次跳進池塘慶祝勝利，也要保住世界第1。

不過，高寶璟過去半年的實戰成績有些下滑，今年打了4場，最佳名次是並列第8，上週在起亞菁英賽未能打進決賽，結束了連續39場未遭淘汰的紀錄。

這段時間泰國的艾莉雅越打越有霸氣，7個月之前，兩人的世界排名平均積分相差6.57分，現在只剩1.33分的差距。如果艾莉雅在這場大賽奪冠，高寶璟無法打進前4名的話，球后寶座將易手。

曾雅妮等3台將也將競逐佳績。（法新社）