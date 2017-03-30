SBL》達欣聽牌拚第2冠 可望寫隊史紀錄

達欣在總冠軍賽取得3：0聽牌優勢。（記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕達欣在SBL冠軍賽率先取得3：0聽牌，今晚7點再拿下一勝就能摘回隊史第2勝，若能順利「橫掃」裕隆，將是聯盟史上第2次、達欣隊史第一次以4：0橫掃對手奪冠。

2011-12年第9季，同樣由邱大宗率領的達欣，遭許晉哲帶隊的璞園4：0橫掃，是SBL冠軍賽改為7戰4勝後，唯一一次系列賽有隊伍橫掃對手奪冠。此外，還有3次0：3劣勢的球隊，包括第8季達欣、第11季的台灣大能扳回一勝，不過都雙雙在第5戰敗下陣，史上從沒有過有球隊在3敗劣勢逆轉奪冠的例子。

裕隆今年在睽違7年後殺進總冠軍賽，第7季他們以4：2擊敗達欣，當時總教練也是邱大宗，如今反而陷入0：3困境，今晚將背水一戰。