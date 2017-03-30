NBA》慶祝變調 球星夜店外險起衝突（影音）
2017/03/30 16:31
〔體育中心／綜合報導〕昨天巫師作客洛杉磯湖人，以119：108獲勝，賽後當家球星沃爾（John Wall）、詹寧斯（Brandon Jennings）於夜店卻遭到威脅，還差點起衝突，幸好最後和平收尾，事件發生的過程透過八卦媒體《TMZ》曝光。
巫師在擊敗地主湖人後，主力沃爾和替補控衛詹寧斯賽後赴好萊塢夜店放鬆，正要離去時被一名男子攔截，男子聲稱自己來自康普頓，對詹寧斯語帶脅迫，不過沃爾和詹寧斯保持冷靜，和平離開現場，沒有發生衝突，不久後男子再遇到巫師球員畢爾（Bradley Beal）也沒再惹事端。
巫師球星沃爾。（法新社）
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