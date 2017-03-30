MLB》遭金鶯釋出 41歲老蝴蝶還想再戰

2009年大家友和效力印地安人，是最後一次在大聯盟出賽的一年。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕41歲日本投手大家友和近年來苦練蝴蝶球，去年底和金鶯簽小聯盟約，並獲得春訓邀約，成為名單距離前次大聯盟比賽最久、也是最年長的球員，昨（29）日球團人士表示，金鶯已將他釋出，大家友和要拚回睽違的8年大聯盟，還需等待其他機會來臨。

大家友和今年春訓出賽21場，有10場是先發，56.2局拿下2勝5敗，35次奪三振以及防禦率4.61，距離上一次在大聯盟出賽已是2009年，後來他和老東家橫濱灣星簽2年約回到日職，約滿被宣告自由契約，2013年加盟棒球挑戰聯盟的富山隊，也自此轉型蝴蝶球投手。

旅美夢未了，大家友和2014年也曾和藍鳥簽下小聯盟約，但3月就遭到球隊釋出。今年再度收到金鶯的大禮，獲得春訓的機會，但還是沒有通過這次考驗，遭球隊釋出，大家友和表示，在春訓熱身賽嘗試過，就沒有後悔，只是以後會如何，「生涯中沒有想過離開棒球這項運動」，表露了還想再戰的意念。

大家友和在大聯盟留下51勝68敗，1070局投球有590三振、防禦率4.26。