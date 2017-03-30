自由車》台灣史上首位！ 陳建良鬼神加速拿下亞洲第一
2017/03/30 16:09
陳建良（左3）在環台賽升級為2.1級後，首位奪下藍衫、亞洲第一的選手。（記者廖聿偉攝）
〔記者廖聿偉／屏東報導〕2017年自由車環台公路大賽昨圓滿落幕，台灣前勁車隊「小黑」陳建良昨於首個衝刺點以一檔六、拿下第一，獲得3秒的減秒獎勵，最終逆轉拿下亞洲第一，奪下藍衫，成為環台賽升級為2.1級後，首位奪下藍衫的選手。
賽前陳建良總成績排名第二，要穿藍衫必須至少搶下一個衝刺點，小黑開賽27公里就發動攻勢，最多拉開與主集團多達5分鐘的秒差，形成7人領先集團，但陳建良在7人中總排名最佳，遭到其他車手聯合抵制，但他仍在夾縫中求生存，最後200公尺奮力一搏，精彩奪下衝刺點，拿下生涯首個領騎衫。
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