NBA》騎士奪回東部龍頭 矮湯喊話勿喪志（影音）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭競爭白熱化！塞爾提克今日敗給公鹿後，又將東部第一還給騎士，儘管例行賽僅剩下7場賽事，當家控衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）仍充滿信心，「我們不能將注意力放在失敗上。」

I.湯瑪斯今雖攻下32分仍無力助塞爾提克取勝，他表示，「這場失敗令人沮喪，不過事情已經發生，我們必須要找出問題並改善它，我相信教練團及隊友們下場比賽能夠拿出信心打出成績。」

賽後騎士重新要回領先，不過塞爾提克仍有可能依靠最後7場例行賽翻盤，I.湯瑪斯說道，「我們不能將注意力放在失敗上，剩下的7場球，只要我們改善缺點，打出先前的表現，仍大有可為。」

塞爾提克目前以48勝27敗勝率6成4緊追在騎士的47勝26敗勝率6成44之後，雙方各剩下7場及9場例行賽，戰況將越來越膠著。

I.湯瑪斯。（歐新社）