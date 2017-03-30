全球首間！ 暴雪電競館台北開幕

閃電狼在開幕典禮進行《鬥陣特攻》表演賽。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）看中台灣獨特的電競發展潛力，還有位於亞洲的優越地理位置，今在台北市中心揭幕全球首間官方電競館，將從4月起陸陸續續舉辦多場Blizzard電競賽事。

電競館計畫大約從2016年年中正式啟動，今天正式在台北市中心揭幕。暴雪娛樂執行長暨共同創辦人Mike Morhaime表示，這個電競館提供選手更高品質的年度賽事規劃，將以台灣為支點，在亞洲舉辦更多大型國際賽事，期待能與在地選手一起為電競發展努力。

至於為何選擇台灣作為首間電競館的地點，Morhaime指出，亞洲是電競的發源地，他們見證《星海爭霸》從一個線上的策略遊戲，茁壯成長為大規模的職業競技賽事，「我們發現擁有蓬勃市場、熱情玩家的台灣在全球電競發展中，扮演重要角色。」

暴風電競館將於4月8日《鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽（OPC）開賽時，正式對玩家開放，屆時將亞太地區將有8隊國際好手齊聚台灣。此外，目前也確定有四大國際賽事會在這個電競館舉辦，包括OPC、《暴風英霸》HGC亞太對決、《爐石戰記》與《星海爭霸II》等等，將邀請世界頂尖選手到這個舞台上對決爭霸。

全球首間暴雪電競館。（記者龔乃玠攝）

暴雪娛樂執行長暨共同創辦人Mike Morhaime參加開幕典禮。（記者龔乃玠攝）

暴雪電競館基本資訊

位置：台北市敦化南路一段245號12樓

占地：500坪，最多可容納250人

挑高：5M

座位區：200-250個

舞台螢幕：

主螢幕 6144mm X （H） 3456MM

兩側副螢幕 4096mm X （H） 1536mm

電競硬體設備：

對戰桌標配

螢幕：ZOWIE XL2540 240Hz

電腦：Alienware

鍵盤滑鼠：Logitech G

電競椅：DXRacer

電視：Phillips 顯示器

設施：試玩區、周邊商品銷售、直播室、雙語主播台、分析台、專訪區、VIP觀賽室

收費機制：將於日後公布

營業時間：

賽事舉辦時間

週三至週五 17:00-23:00

週六、週日 14:00-23:00