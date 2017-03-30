運動講座到你家 高國慶、詹可旬邀大家用健康挺世大運

體育局邀請高國慶及詹可旬站台。（精鍊公關提供）

〔體育中心／綜合報導〕台北市政府體育局今年連續第4年舉辦「運動知能系列活動及講座」適逢台北市即將舉辦2017世大運，為了讓這股運動熱潮能深入台北各區里，體育局特別邀請知名運動講師深入北市12行政區鄰里授課，協助民眾培養健康運動的習慣。

體育局宣布今年三大課程主題包括年度主打女性運動、親子互動及日受重視的運動防護課程，並結合身體數值檢測、體驗券發放等多元管道，提升民眾對從事規律運動的興趣與信心。

高國慶為運動知能系列活動及講座站台。（精鍊公關提供）

體育局今也特別邀請統一獅高國慶及運動主播詹可旬站台，高國慶表示，「身為職業運動員，能陪伴小孩的時間不多，如果能透過這些課程陪伴小朋友一起運動成長，也將更有說服力去教導他們正確的態度及人生觀。」詹可旬則認為一系列的美體塑身課程，太懂『女人心』了！

高國慶和詹可旬今除了宣導一系列講座外，也熱情號召喜歡運動的朋友一起為世大運選手加油。

詹可旬為運動知能系列活動及講座站台。（精鍊公關提供）