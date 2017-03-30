NBA》自己的紀錄自己刷 柯瑞單季289三分球包辦史上前三名

柯瑞。（資料照，USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今天在與馬刺一戰中砍進4顆三分球，本季三分球累積289顆，為歷史第2名，且他個人目前已包辦單季三分球排行的前3名。

賽前，柯瑞本季三分球命中數已累積285顆，而今天他外線8投4中累積達289顆，也登上單季三分球歷史排行的第2名。

目前NBA單季三分球排行榜前三名都是柯瑞，2015-16年球季，柯瑞投進破紀錄402顆三分球成為歷史第1，本季則以289顆暫時排名第2，第3名為柯瑞在2014-15球季所寫下的286顆，第4為隊友湯普森（Klay Thompson）在2015-16投進的276球，第5、6分別是2012-13年柯瑞的272球，2005-06年艾倫（Ray Allen）的269顆。