中職Live》鄭鎧文陽春砲打前隊友 獅先馳得點

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 1 1 1 0 猿 0 0 0

第一局

1上，道恩斯取得2出局後，被鄭鎧文敲出一支陽春砲，獅1：0領先。

賽前報導

統一獅今晚再度作客桃園球場，前一戰受限於洋投史博威的投球，0：4遭完封，捲土重來派出林其緯先發，不過林其緯上一次擔任先發已是3年前，能否吃下長局數值得觀察。桃猿則是上季曾效力獅隊的洋投道恩斯掛帥，他在公辦熱身賽表現不佳，今天首度登板就要好好表現，避免成為本季第一個領機票走人的洋將。